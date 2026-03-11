Лавров назвал русский язык вторым по распространенности в интернете

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Русский язык занимает второе место после английского по распространенности в интернете и соцсетях, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Это один из самых распространенных языков в мире, в том числе в цифровом пространстве, где он занимает второе место после английского по числу интернет-сайтов и каналов в соцсетях», — сказал глава ведомства в ходе I Министерской конференции Международной организации по русскому языку.
