ФК «Ростов» оштрафовали на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды

— В соответствии со статьей 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (удаление двух футболистов в составе одной команды) — оштрафовать ФК «Ростов» на 100 тысяч рублей, — сообщили по итогам заседания КДК, прошедшего 5 марта.