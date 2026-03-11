Ричмонд
ФК «Ростов» оштрафовали на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды

В КДК РФС наказали ФК «Ростов» после удаления двух футболистов в одном матче.

Источник: Комсомольская правда

ФК «Ростов» оштрафовали на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды в матче. Соответствующее решение приняли в Контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза (КДК РФС).

— В соответствии со статьей 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (удаление двух футболистов в составе одной команды) — оштрафовать ФК «Ростов» на 100 тысяч рублей, — сообщили по итогам заседания КДК, прошедшего 5 марта.

Донскому клубу отказали в просьбе об отмене удаления Ильи Вахания. Спортсмена также диквалифицировали на один матч РПЛ «за лишение соперника явной возможности забить гол».

По всей видимости, дисциплинарные меры приняли после матча 19-го тура РПЛ, прошедшего 28 февраля. Тогда в ФК «Ростов» красные карточки получили Дмитрий Чистяков и Илья Вахания. Донская команда в этом противостоянии уступила соперникам со счетом 2:1.

