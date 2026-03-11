Одна чашка. Этот напиток оздоровит и спасет от стресса — пейте его ежедневно

"Одним из факторов развития депрессии является окислительный стресс. Парадоксально, что кислород — то, без чего человек не может существовать, но этот же кислород в результате окисления может оказывать разрушающее действие на организм. Если молекула кислорода О2 повреждается, возникают активные формы кислорода. Иммунитет использует их для борьбы с патогенами. Но когда в системе антиоксидантной защиты организма возникает дисбаланс, происходит повреждение ключевых биомолекул — липидов, белков, ДНК — и запуск воспалительных каскадов. Это может приводить к сердечно-сосудистым патологиям, метаболическому синдрому, нейродегенеративным расстройствам и онкологическим заболеваниям.