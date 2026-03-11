Одна чашка. Этот напиток оздоровит и спасет от стресса — пейте его ежедневно

Исследователи из Медицинского университета Гаосюна в Тайвани выявили зависимость между регулярным употреблением чая и более низким уровнем депрессии и стресса. Ученые проанализировали данные более 27 тыс. участников. Оказалось, что те, кто ежедневно выпивали 1−2 чашки чая, реже сообщали о депрессии. Особенно выраженным был эффект от зеленого чая и улуна. Авторы исследования объяснили такой эффект наличием в чае полифенолов и аминокислоты теанин, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
Чем полезны полифенолы
Как в организме работают полифенолы, aif.ru объяснила научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат биологических наук Анастасия Балакина:
"Одним из факторов развития депрессии является окислительный стресс. Парадоксально, что кислород — то, без чего человек не может существовать, но этот же кислород в результате окисления может оказывать разрушающее действие на организм. Если молекула кислорода О2 повреждается, возникают активные формы кислорода. Иммунитет использует их для борьбы с патогенами. Но когда в системе антиоксидантной защиты организма возникает дисбаланс, происходит повреждение ключевых биомолекул — липидов, белков, ДНК — и запуск воспалительных каскадов. Это может приводить к сердечно-сосудистым патологиям, метаболическому синдрому, нейродегенеративным расстройствам и онкологическим заболеваниям.
В ФИЦ питания и биотехнологии под научным руководством академика РАН Виктора Тутельяна на протяжении нескольких лет проводится поиск минорных биологически активных веществ пищи, способных бороться с окислительным стрессом, повышать иммунитет и благоприятно влиять на уровень здоровья человека. В этом ключе особый интерес представляют биологически активные вещества полифенольной природы, обладающие антиоксидантными свойствами".
Чай как комплекс витаминов
По словам Анастасии Балакиной, в чае действительно есть соединения с такими свойствами.
«Имеются данные, что регулярное употребление чая способствует снижению проявлений окислительного стресса, — отмечает эксперт. — Это связано с наличием в чае широкой группы флавоноидов — катехинов, а именно эпигаллокатехингаллата. Данное вещество является основным компонентом в составе чая и обладает мощными антиоксидантными свойствами, превосходящими по активности витамины С и Е. Также в чае содержатся витамин Р — флавоноид рутин. Наши исследования показали, что совместное включение этих полифенолов различных классов усиливает их индивидуальные эффекты против выраженности окислительного стресса. Кроме того, в чае содержится аминокислота L-теанин, которая действует как натуральный релаксант. Консолидированное действие этих биологически активных веществ объясняет противострессорный эффект чая».
Хрен и редька: где еще есть антиоксиданты
Конечно, не только чай содержит полезные вещества, которые помогают бороться с окислительным стрессом.
«В рационе современных людей наиболее часто встречаются следующие природные антиоксиданты: рутин и кверцетин, гесперидин, ресвератрол, куркумин, эпигаллокатехингаллат, индол-3-карбинол, — говорит Анастасия Балакина. — Эти вещества содержатся в таких продуктах, как листовой салат, перец, лук, черноплодная рябина, томат, брокколи, яблоки, гречка, виноград, каперсы, спаржа, чай ройбуш, апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, черная шелковица, черника, голубика, клюква, арахис и арахисовое масло, капуста цветная, редька, капуста Кале, брокколи, хрен, горчица и куркума».
