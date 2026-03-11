Ричмонд
На Юношеской в Калининграде столкнулись Kia и Volkswagen: пострадал пассажир

Утром 11 марта на улице Юношеской, у дома № 24, произошло ДТП с участием двух иномарок.

Источник: Kaliningradnews

Столкнулись автомобили Kia и Volkswagen.

В результате аварии пострадал пассажир «Фольксвагена» — его доставили в больницу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются.