В Бахчисарайском районе пройдет тренировка по антитеррору

В Бахчисарайском районе Крыма проведут тренировку по антитеррору 13 марта.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 13 марта, в Бахчисарайском районе Крыма планируют провести учебные антитеррористические мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Тренировка пройдет в Красномакском сельском поселении. Она начнется ровно в девять утра. Планируется, что это мероприятие завершится в пять вечера. В ходе тренировки будут применяться средств имитации и холостой стрельбы.

«В ходе проведения учебных мероприятий будут слышны звуки выстрелов и взрывов», — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники ДПС будут перекрывать дороги в селе Красный Мак, в том числе, улице Кирова. В администрации добавили, что будет отрабатываться процесс эвакуации населения. Власти призвали жителей соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб.

