Омичка высудила 260 тысяч рублей с салона красоты за испорченные волосы

Поход в студию по наращиванию волос, расположенную на улице Ватутина, закончился для омички большой нервотрепкой. Женщина заплатила 70 тысяч рублей за материал и работу по наращиванию, но после первого мытья головы наращенные волосы потеряли цвет, а ее собственный волосяной покров оказался серьезно поврежденным. В салоне отказались переделать работу, и пострадавшая жительница Омска обратилась в суд. Для определения качества товара и услуги судом была назначена экспертиза, которая подтвердила брак в работе студии. Решением Кировского районного суда, с владельца салона было взыскано свыше 260 тысяч рублей, включая стоимость товара и услуги, неустойка, убытки, компенсация морального вреда.