Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичка высудила 260 тысяч рублей с салона красоты за испорченные волосы

Наличие производственного брака в работе студии по наращиванию волос, расположенной на улице Ватутина, женщине пришлось доказывать с помощью экспертизы.

Источник: Комсомольская правда

Омичка заплатила 70 тысяч рублей салону красоты в надежде получить роскошную прическу. Однако, работа была проведена настолько неудовлетворительно, что женщина пошла в суд, который согласился с ее доводами и взыскал с владельца студии штраф в размере 260 тысяч рублей.

Поход в студию по наращиванию волос, расположенную на улице Ватутина, закончился для омички большой нервотрепкой. Женщина заплатила 70 тысяч рублей за материал и работу по наращиванию, но после первого мытья головы наращенные волосы потеряли цвет, а ее собственный волосяной покров оказался серьезно поврежденным. В салоне отказались переделать работу, и пострадавшая жительница Омска обратилась в суд. Для определения качества товара и услуги судом была назначена экспертиза, которая подтвердила брак в работе студии. Решением Кировского районного суда, с владельца салона было взыскано свыше 260 тысяч рублей, включая стоимость товара и услуги, неустойка, убытки, компенсация морального вреда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Омич попытался привезти из Египта краснокнижные кораллы и попал под суд.