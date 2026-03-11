Начальник отделения FPV-дронов с позывным «Ростов» уничтожил 18 украинских танков

— В середине 2023 года противник начал наносить удары по территориям Ростовской и Волгоградской областей. Потому, увидев, что происходит, я решил подписать контракт. Родные отнеслись положительно и согласились с тем, что сейчас все должны вставать и идти на защиту своей Родины, — рассказывает «Ростов». — Пришел на контрактную службу, прибыл в ДНР — и уже через две недели уже осваивал азы полетов на разведывательных дронах. Считаю, что не я выбрал эту профессию, она сама выбрала меня. Считается, что у молодежи есть предрасположенность к управлению дронами, благодаря увлечению компьютерными играми. У меня тоже были такие навыки, помогают в работе и другие моменты — например, быстрая реакция.