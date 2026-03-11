В Волгограде на площадке царицынской каланчи откроют музей Виктора Лосева

— Сегодня принято окончательное решение, что мы передаем это здание музею Машкова. Оно будет частью большого культурного комплекса, который включает в себя, в том числе, здание ЦУМа. Это новое творческое пространство, где будут представлены произведения великого художника Виктора Лосева, произведения сталинградских и волгоградских мастеров, современных и будущих художников, — сообщил руководитель.