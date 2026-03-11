Первые модемы и забастовка уборщиц: о чём писали газеты 35 лет назад

Долгое время в Советском Союзе были уверены, что забастовки бывают только в жестоком мире капитала. В стране рабочих и крестьян они бессмысленны и просто невозможны. Однако на излете СССР ситуация поменялась. Забастовка как форма протеста трудящихся стала применяться довольно часто. «Маяк» за 5 марта сообщил, например, что еще месяц назад докеры Морского рыбного порта избрали стачечный комитет во главе с бригадиром Николаем Ясковским — человеком в области тогда весьма известным. Убедиться в этом можно, посетив открывшуюся недавно в Калининградском областном историко художественном музее выставку «С чего начинается Родина», где представлен написанный в 1976 году портрет Николая Ясковского работы двух художников — Алексея Грачева и Изольды Сорочкиной. Получается, во время «застоя» он был образцовым советским тружеником, передовиком производства, а в начале 90-х стал борцом за права трудящихся. Что ж, каждое время рождает своих героев. Но иногда один человек может стать символом сразу нескольких эпох.