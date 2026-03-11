Ричмонд
Первые модемы и забастовка уборщиц: о чём писали газеты 35 лет назад

Продолжаем листать страницы газет за 1991 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад.

Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира “и “Маяка” за 1991 год, чтобы узнать, чем 35 лет назад жила область. На очереди начало — середина марта.

Любимый народом праздник 8 Марта не остался незамеченным калининградской прессой. «Проспект Мира» посвятил ему передовицу. Правда, тема была освещена под несколько необычным углом. В статье под названием «Что наша жизнь? Борьба!» рассказывается о том, что среди калининградок набирают популярность занятие каратэ. Корреспондент И. Сапунов посетил секцию, где женщины отрабатывают приемы этого восточного единоборства, и побеседовал с некоторыми из наиболее усердных дам.

«В жизни не помешает, — лаконично (они вообще по-мужски немногословны) объясняют юные амазонки. При этом почему-то сразу вспоминаются бурные очереди в магазинах, — пишет автор. — Действительно, в этом высказывании есть логика, у нас ведь вся жизнь — борьба за существование. А кроме того, конечно, и вечерние улицы в последнее время стали достаточно опасными даже для мужчин. Одной из моих собеседниц пришлось как-то “популярно объяснить” мальчику, что приставать вечером на улице к девушке с половинкой остро заточенных ножниц нехорошо. Мальчик с тех пор сильно ее “зауважал” и при встречах не забывает теперь вежливо здороваться».

Весенний Калининград. 1990-е годы. Фото из газеты «Калининградская правда». Автор неизвестен. ГАКО.

Долгое время в Советском Союзе были уверены, что забастовки бывают только в жестоком мире капитала. В стране рабочих и крестьян они бессмысленны и просто невозможны. Однако на излете СССР ситуация поменялась. Забастовка как форма протеста трудящихся стала применяться довольно часто. «Маяк» за 5 марта сообщил, например, что еще месяц назад докеры Морского рыбного порта избрали стачечный комитет во главе с бригадиром Николаем Ясковским — человеком в области тогда весьма известным. Убедиться в этом можно, посетив открывшуюся недавно в Калининградском областном историко художественном музее выставку «С чего начинается Родина», где представлен написанный в 1976 году портрет Николая Ясковского работы двух художников — Алексея Грачева и Изольды Сорочкиной. Получается, во время «застоя» он был образцовым советским тружеником, передовиком производства, а в начале 90-х стал борцом за права трудящихся. Что ж, каждое время рождает своих героев. Но иногда один человек может стать символом сразу нескольких эпох.

Впрочем, в статье «Тишина на причалах», которую написал корреспондент В. Опекунов, Ясковский ситуацию не комментирует. Это делают его коллеги — Олег Першин и Алексей Судзиловский. «Еще год назад, — рассказали они, — мы могли мириться с уровнем нашей зарплаты, которая кажется на первый взгляд высокой. Но, во-первых, мы работаем бригадами по шесть человек вместо десяти. По существу, каждый из нас работает за двоих. Во-вторых, наша работа требует большого расхода физических сил, которые можно восстановить только за счет качественного высококалорийного питания. В магазине сейчас купить эти продукты невозможно, а на рынке цены возросли в несколько раз».

Докеры выдвинули несколько требований, главное из которых — повышение зарплаты в два раза. О том, сколько это в рублях, в статье не говорится, зато там утверждается, что таких денег у порта нет. Более того, высказывается убеждение, что если докеры продолжат забастовку, то, скорее всего, и не будет. Ведь из-за стачки предприятие терпит серьезные убытки. «Поэтому всякий раз, прежде чем прибегать к такому исключительному и мощному средству борьбы за свои экономические права, как забастовка, производственный коллектив обязан всесторонне взвесить последствия», — заключил В. Опекунов.

«Портрет бригадира докеров Николая Викторовича Ясковского». Художники — Алексей Грачев и Изольда Сорочкина. 1976 год. КОИХМ.

Между тем бастовали не только докеры, но и уборщицы. Об этом небольшая заметка в «Калининградской правде» под динамичным заголовком «Швабры — в ведра». «Второй день не убираются кабинеты служб и отделов Калининградского управления тралового флота, — сообщал корреспондент Ю. Тамбовский. — Причина — забастовка всех семнадцати уборщиц. Что называется, штыки — в землю». Здесь речь тоже шла о повышении зарплат. «Никто не пытался с нами встретиться, прояснить ситуацию, — посетовала член стачкома И. В. Моложавых. — До боли обидно: ведь цены растут не по дням, а по часам. У многих из нас дети. Как жить на восемьдесят рублей? Вот и решили провести забастовку. Она будет продолжаться до тех пор, пока не будут удовлетворены наши требования».

Журналисты «Проспекта Мира» в своей традиционной рубрике «Барометр» собрали размышление калининградцев о том, чего они боятся и что их радует. Картина получилась невеселой. «Боюсь повышения цен и голода, — призналась женщина с ребенком пяти лет. — Моя зарплата — 120 рублей. Двое детей. Мужа нет. Сегодня видела в магазине кур по семь рублей. Я купить такую роскошь не могу. Теперь все станет дорогое. Даже ученические тетради. А дети растут. Была счастлива, когда купила дочке зимнее пальто по государственной цене».

Учитель русского языка и литературы Светлана Владимировна тоже озадачена. «Не знаю, куда мы катимся, — вздохнула она. — Жить страшно. Я в школу захожу с содроганием. Дети ужасно распущены. Недавно вижу на улице: идет первоклашка чем-то расстроенный, портфель по земле волочит. Толкнул какую-то женщину. Она ему замечание сделала. А тот с тяжелым вздохом и лицом человека, умудренного жизнью: “Да пошла ты, тетя…” А про старшие классы и говорить не стоит. Вот вам и будущее поколение. Радость? Когда в школе из-за отсутствия света отменили занятия. Не надо было идти в девятый класс проводить урок».

Впрочем, были среди опрошенных и люди, у которых все хорошо. «Бояться нечего, — заверил журналистов пожилой мужчина. — Партия и коммунисты нас не оставят. Перестройка продолжается. Её тормозят временные трудности. Настоящая радость? Когда внук вступил в ряды ВЛКСМ».

Ресторан «Орбита» (Позже — «Гранд-холл») 1980-е годы. Автор — А. Бахтин. ГАКО.

Интересно, отмечал ли счастливый дед вместе с внуком это радостное событие? А если отмечал, то где? Уж не в том ли ресторане, о котором шла речь в заметке «Танцуйте медленно и печально», что была опубликована в «Калининградской правде» за 15 марта? Название заведения в заметке не указано, но то, что там творилось, описано довольно живо.

«Оркестр грянул рок, — начал свой репортаж Ю. Тамбовский. — Из-за столиков поднялись пары и сбились на пятачке в плотную подпрыгивающую массу. Ритм убыстрялся. Разгоряченные отдыхающие, увлеченные модным танцем, не заметили, что официанты вдруг исчезли из зала, а музыканты постоянно поглядывают наверх». В какой-то момент официантки как по команде прикрыли головы подносами, и через мгновенье с потолка с рухнула килограммовая известковая плита.

«И вот так работаем постоянно, — сообщила корреспонденту одна из официанток. — Просим музыкантов исполнять что-нибудь медленное и печальное. Но ведь посетители требуют веселое, громкое, ритмичное. Например, “Есаул-есаул” или “Эскадрон моих мыслей шальных”. Сами понимаете, что происходит в таком случае…» Корреспондент вначале делает вывод, что ресторан нужно срочно ремонтировать, пока никого не убило. Но потом, поразмыслив, приходит к заключению, что, если не играть громких песен, а тихонько петь «Вечерний звон», то можно неплохо сэкономить.

Однако экономить хотели не все. В тренде, как сейчас принято говорить, было зарабатывать. Появились даже новые профессии, с помощью которых делать это можно было наиболее эффективным образом. Например, брокер. Беда в том, что подавляющее большинство советских людей понятия не имело, кто это такой. Пробел в знаниях была призвана заполнить статья Леонида Окуня в «Калининградской правде». Поводом для публикации стало открытие в областном центре брокерской конторы Российской товарно-сырьевой биржи. О специфике её работы рассказал директор «Предприятия Клинчаяна» Радислав Клинчаян. «Брокерские конторы, в том числе и калининградская, являются участниками биржи, которые представляют на биржевые торги товары, ценные бумаги, контракты — словом, практически все, что может продаваться и покупаться. Наша функция — посредничество», — пояснил он.

На реплику журналиста, что посредников в экономике сейчас и так хватает, директор брокерской конторы ответил, что в Калининграде многие посреднические фирмы берут с клиентов слишком большие деньги. Цены возникают «с потолка», и это, можно сказать, разоряет область. Его же фирма — не такая. Она будет брать фиксированный процент.

Отдельный вопрос — кадровый. Откуда в СССР взяться брокерам, если на них нигде не учат? «Пока в штате конторы восемь человек, — поделился Клинчаян. — А будет в скором времени около пятидесяти, что и необходимо для нормального функционирования. Часть штата составят старшекурсники КТИ (ныне КГТУ — прим. “Нового Калининграда”), еще не испорченные порочной практикой современного производства и способные к быстрому обучению. На ведущих же ролях — специалисты в области экономики, управления, финансов».

Дом офицеров на улице Кирова, где находился телеканал «Премьер». Фото с сайта сайта prussia39.ru.

Знаковым для области событием стал выход в эфир телеканала «Премьер». Об этом материал «Калининградки» под названием «Премьера у “Премьера”. “Главная задача” — сделать приятнее вечерний отдых земляков, — пояснил директор канала Андрей Шуляк. — Этому, мне кажется, будут способствовать обзоры музыкальных новинок, концерты по заявкам, конкурсы викторины. Кроме того, каждый выход в эфир планируем начинать с мультфильмов для детей, а завершать — остросюжетными и комедийными фильмами для взрослых. Ну и, конечно, самые свежие новости, причем не только местные, криминальная хроника, объявления и реклама».

Ну, а рекламное объявление в «Калининградке» напомнило, с чего здесь начинался Интернет. Некая организация под названием «Вертер» (уж не отсылка ли это к роботу Вертеру из популярного детского фильма 80-х?) предлагала приобрести модем ИСМ-1200. «Если вы располагаете персональными компьютерами типа IBM РС/ХТ/АТ, модем ИСМ-1200 позволит вам осуществлять прием и передачу файлов между компьютерами по коммутируемой телефонной сети, — говорилось в объявлении. — Модем ИСМ-1200 удовлетворяет требованиям телефонной сети СССР. У вас не будет проблем с передачей компьютерной информации в любую точку Советского Союза».

Уверен, что подавляющее большинство читателей старейшей газеты региона практически ничего не поняли из этого текста. Время на тот момент еще не пришло. А сейчас оно, наверное, уже ушло. И только специалисты по раритетной техники четко понимают, что здесь написано. Техника быстро устаревает. И счастлив тот, кто вовремя успевает ей овладеть.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: автора, Государственного архива Калининградской области (ГАКО) и с сайта prussia39.ru / «Новый Калининград».