На перекрёстке в Калининграде, где в декабре сбили студенток, произошло новое серьёзное ДТП

Оба автомобиля получили сильные повреждения.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на пересечении улиц Горького и Юношеской произошло серьёзное ДТП с участием такси и легкового автомобиля. Авария случилась утром в среду, 11 марта, сообщили «Клопс» очевидцы.

Машина такси и легковушка на перекрёстке столкнулись. Оба автомобиля получили сильные повреждения. На место вызвали скорую помощь — по предварительной информации, пострадал пассажир такси. Подробности происшествия и обстоятельства аварии уточняются.

Опасный перекрёсток.

Этот участок уже становился местом крупных аварий. В декабре на улице Горького водитель автомобиля Volkswagen на большой скорости сбил пешеходов, которые переходили дорогу на зелёный сигнал светофора. После ДТП водитель скрылся с места происшествия, а потом и вовсе сбежал из страны.

Эксперты указывали на проблемы участка.

После декабрьских аварий «Клопс» разобрал ситуацию на улице Горького вместе с транспортными инженерами. Специалисты отмечали, что у этого участка есть опасные особенности: искривлённая траектория дороги и недостаточная видимость светофоров.

В тёмное время суток, особенно при небольшом потоке машин, водители могут поздно заметить сигнал или решить ускориться на пустой дороге. Было предложение сузить полосы с помощью переразметки и усилить контроль скорости.

Также был призыв поставить знаки ограничения скорости и камеры.

Подробнее о ДТП и анализ специалистов, читайте в материале «Клопс».