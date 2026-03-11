На перекрёстке в Калининграде, где в декабре сбили студенток, произошло новое серьёзное ДТП

В Калининграде на пересечении улиц Горького и Юношеской произошло серьёзное ДТП с участием такси и легкового автомобиля. Авария случилась утром в среду, 11 марта, сообщили «Клопс» очевидцы.
Машина такси и легковушка на перекрёстке столкнулись. Оба автомобиля получили сильные повреждения. На место вызвали скорую помощь — по предварительной информации, пострадал пассажир такси. Подробности происшествия и обстоятельства аварии уточняются.
Опасный перекрёсток.
Этот участок уже становился местом крупных аварий. В декабре на улице Горького водитель автомобиля Volkswagen на большой скорости сбил пешеходов, которые переходили дорогу на зелёный сигнал светофора. После ДТП водитель скрылся с места происшествия, а потом и вовсе сбежал из страны.
Эксперты указывали на проблемы участка.
После декабрьских аварий «Клопс» разобрал ситуацию на улице Горького вместе с транспортными инженерами. Специалисты отмечали, что у этого участка есть опасные особенности: искривлённая траектория дороги и недостаточная видимость светофоров.
В тёмное время суток, особенно при небольшом потоке машин, водители могут поздно заметить сигнал или решить ускориться на пустой дороге. Было предложение сузить полосы с помощью переразметки и усилить контроль скорости.
Также был призыв поставить знаки ограничения скорости и камеры.
Подробнее о ДТП и анализ специалистов, читайте в материале «Клопс».