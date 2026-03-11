Девы отстранятся от второй половинки, а Овны падут в пучину страсти: таро-расклад на среду, 11 марта

Любовь (Отшельник): обещает день, когда хочется побыть наедине с собой и своими мыслями, немного отстранившись от второй половинки. Профессиональная сфера (Тройка Кубков): говорит о приятном общении с коллегами и дружеской атмосфере. Здоровье (Сила): символизирует внутренний стержень и выносливость.