Девы отстранятся от второй половинки, а Овны падут в пучину страсти: таро-расклад на среду, 11 марта

Девы захотят уединения и отстранятся от своего партнёра, а Овнов, напротив, ждёт страсть и романтика. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 11 марта, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен.
Любовь (Туз Жезлов): обещает вспышку страсти и романтический порыв. Не бойтесь стать инициатором этого. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): указывает на день, когда работа будет спориться, а задачи — решаться одна за другой. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.
Телец.
Любовь (Иерофант перевёрнутая): символизирует желание нарушить привычные устои в отношениях. Добавьте немного перчика в повседневность. Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): предрекает удачный день для финансовых вопросов и покупок. Здоровье (Луна): обещает лёгкую рассеянность. Будьте внимательны на дороге.
Близнецы.
Любовь (Двойка Кубков перевёрнутая): говорит о временном недопонимании, разногласия лучше обсудить сразу. Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей): указывает на стремительные решения и быстрые ответы. Здоровье (Звезда): символизирует спокойствие и внутреннюю гармонию.
Рак.
Любовь (Четвёрка Кубков): предрекает ситуацию, когда партнёру захочется внимания, а вам — тишины и спокойствия. Профессиональная сфера (Король Пентаклей): обещает стабильность и поддержку влиятельного лица. Здоровье (Колесница): говорит о хорошей физической форме и выносливости.
Лев.
Любовь (Восьмёрка Жезлов): символизирует стремительное развитие событий в отношениях. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): указывает на временные сомнения в своих силах. Здоровье (Маг): предрекает умение быстро восстанавливать энергию.
Дева.
Любовь (Отшельник): обещает день, когда хочется побыть наедине с собой и своими мыслями, немного отстранившись от второй половинки. Профессиональная сфера (Тройка Кубков): говорит о приятном общении с коллегами и дружеской атмосфере. Здоровье (Сила): символизирует внутренний стержень и выносливость.
Весы.
Любовь (Рыцарь Кубков перевёрнутая): указывает на пустые обещания. Не верьте никому на слово, смотрите на поступки. Профессиональная сфера (Шестёрка Мечей): предрекает переход к новым задачам и смену фокуса. Здоровье (Умеренность): обещает идеальный баланс между активностью и отдыхом.
Скорпион.
Любовь (Справедливость): говорит о честном разговоре, который давно назрел. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): символизирует денежное поступление или выгодное предложение. Здоровье (Башня перевёрнутая): указывает на избегание конфликтов, которые могут высосать из вас все эмоции и положительный настрой.
Стрелец.
Любовь (Колесо Фортуны): предрекает неожиданный поворот. Вам поступит сообщение от того, кого не ждали. Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): обещает самостоятельность и успех в начинаниях. Здоровье (Тройка Жезлов): говорит об активных мыслительных процессах, которые могут вогнать в тревогу.
Козерог.
Любовь (Императрица): символизирует заботу, уют и тёплые посиделки с близкими. Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): указывает на необходимость отстоять свои границы в коллективе. Здоровье (Девятка Кубков): предрекает, что вам следует немного отойти от диеты и позволить себе вкусное угощение.
Водолей.
Любовь (Паж Кубков): обещает лёгкий флирт и приятное общение без обязательств. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов перевёрнутая): говорит о снятии груза ответственности. Здоровье (Восьмёрка Кубков): символизирует желание сменить обстановку.
Рыбы.
Любовь (Королева Кубков): указывает на глубокое понимание партнёра без лишних слов. Профессиональная сфера (Король Жезлов): предрекает лидерство и уверенность в своих действиях. Здоровье (Пятёрка Мечей перевёрнутая): обещает выход из стрессового и изматывающего состояния.