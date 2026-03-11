Погоня по ночному Кишиневу: Водителя удалось остановить только в центре столицы — он заперся в автомобиле с пятилетним ребенком, угрожая ножом

58-летний водитель был задержан в ночь на 11 марта после отказа остановиться по требованию полиции на улице Вадул-луй-Водэ на Чеканах.
Автомобиль был остановлен на Площади Великого национального собрания.
Мужчина заперся в машине вместе со своим 6-летним ребёнком и угрожал причинить себе вред с помощью предмета, похожего на нож. Полицейские вмешались после того, как несовершеннолетний открыл дверь, обезвредили мужчину и доставили его в полицейский участок сектора Буюканы.
Ребёнок вне опасности, а мужчине предстоит пройти психиатрическую экспертизу.
