Два детских сада закрыты на карантин в Нижегородской области из-за ОРВИ

В Нижегородской области по состоянию на 10 марта из-за респираторных заболеваний на карантин закрыты два детских сада. Всего в регионе полностью или частично учебный и воспитательный процесс приостановлен в 2,6% школ и детсадов, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.