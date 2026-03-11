Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два детских сада закрыты на карантин в Нижегородской области из-за ОРВИ

В Нижегородской области по состоянию на 10 марта из-за респираторных заболеваний на карантин закрыты два детских сада. Всего в регионе полностью или частично учебный и воспитательный процесс приостановлен в 2,6% школ и детсадов, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Источник: Коммерсантъ

За неделю со 2 марта по 8 марта в регионе зарегистрировано около 15 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ, отмечается снижение заболеваемости.

Доля гриппа в общей циркуляции составила на прошедшей неделе 57,1%.