Создана программа, помогающая врачам диагностировать сложные заболевания

Основная сложность заключалась в том, что при диагностике новых заболеваний врачи сталкиваются с огромным количеством различных показателей. Но изначально неизвестно, какие из них действительно связаны с болезнью, а какие не несут полезной информации. Чтобы определить, какие показатели важны, ученые использовали информационный подход к анализу медицинских данных. То есть они сравнивали медицинские данные здоровых людей и пациентов с заболеванием. Если в результате обработки данных выявляются устойчивые различия между этими группами, значит, показатель связан с болезнью и может использоваться для диагностики. Если различий нет, то параметр бесполезен.