В калининградском онкоцентре провели сложную операцию женщине с агрессивной формой рака

Чтобы закрыть раневую поверхность, мы использовали выделенный из широчайшей мышцы спины кожно-мышечный лоскут. После аккуратного выделения лоскута с питающей его сосудистой ножкой он был перемещён, а точнее развернут, на переднюю грудную стенку для закрытия дефекта. Благодаря сохранению кровоснабжения ткань продолжила полноценно функционировать на новом месте, — рассказал врач отделения опухолей молочной железы и онкогинекологии Роман Буянкин.