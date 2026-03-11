В калининградском онкоцентре провели сложную операцию женщине с агрессивной формой рака молочной железы. Специалисты выполнили реконструктивное вмешательство 49-летней пациентке. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.
По словам врачей, стандартные гормональная и химиотерапия женщине не помогали. После них опухоль продолжала прогрессировать.
Специалисты провели онкологический консилиум и решили выполнить радикальное хирургическое вмешательство. Во время операции женщине полностью удалили молочную железу с поражёнными тканями, частью жирового слоя и грудной мышцы, а также лимфатические узлы. У пациентки образовался большой дефект с риском оголения рёбер. Закрыть его стандартными методами было невозможно, поэтому врачи выполнили пластическую реконструкцию.
Чтобы закрыть раневую поверхность, мы использовали выделенный из широчайшей мышцы спины кожно-мышечный лоскут. После аккуратного выделения лоскута с питающей его сосудистой ножкой он был перемещён, а точнее развернут, на переднюю грудную стенку для закрытия дефекта. Благодаря сохранению кровоснабжения ткань продолжила полноценно функционировать на новом месте, — рассказал врач отделения опухолей молочной железы и онкогинекологии Роман Буянкин.
По словам специалиста, такой кожно-мышечный лоскут нередко называют «лоскутом спасения». Он позволяет закрывать обширные дефекты после онкологических операций и сохраняет возможность дальнейшей реконструкции. В будущем пациентке могут восстановить саму молочную железу.
Операция длилась около 2,5 часов. Удалённый материал направят на гистологическое исследования. После получения результатов врачи выберут дальнейшую тактику лечения. Сейчас пациентка восстанавливается после вмешательства.
Подобные операции выполняют редко. Их применяют только в случаях, когда опухоль прорастает в окружающие ткани и врачам нужно удалить большой объём.