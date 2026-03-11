Жители Башкирии массово жалуются на нерасчищенные снег и тротуары

Татьяна Николаева из Уфы на протяжении месяца безуспешно добивается очистки тротуара вдоль магазинов по улице Кирова, 91. Каждый раз она получает ответы с переносом сроков — сначала обещали убрать до 22 февраля, затем до 5 марта. Никита Скобеев просит очистить и вывезти снег с улицы Запотоцкого (от Революционной до бульвара Ибрагимова). Он сообщает о снежных бортиках вдоль бордюров, кучах льда и полном отсутствии тротуаров. Перекрестки и пешеходные переходы завалены снегом, что делает подход к светофорам невозможным. Еще один житель Уфы, Ярослав Некрасов, требует от управляющей компании «Эверест» принять меры по очистке и вывозу снега во дворе дома № 22 по улице Бориса Домашникова, который полностью покрыт льдом и застывшим снегом.