Жители Башкирии массово жалуются на нерасчищенные снег и тротуары

В Башкирии с ноября 2025 года идет снег. Сообщение о первом снеге было зафиксировано 29 сентября 2025 года. И вот Башкирию снова замело. Из-за метелей закрылись трассы, в мэрии отменили традиционные совещания и отправили чиновников убирать снег.
Глава уфимской администрации начал оперативное совещание с ночного снегопада и критики работы подчиненных.
«Долго спите! Уже люди работают давно. С этого дня я все ваши городские совещания отменяю, пока вы в городе не наведете порядок», — жестко высказался мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
Как сообщили «Башинформу» в Башгидрометцентре, за сутки выпало 6−7 мм осадков.
«По нашим критериям, это сильный снег, но ни о какой двукратной месячной норме мы не говорим. Высота снежного покрова 63 см, прирост составил 2 см — из-за сильного ветра», — пояснила корреспонденту информационной службы «Башинформа» начальник отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра Гульназ Загитова.
В социальных сетях продолжается волна жалоб от жителей нескольких городов Башкирии на неудовлетворительную уборку снега с улиц и тротуаров. Пользователи сообщают о многометровых сугробах, наледи и опасных участках, где передвижение становится невозможным.
Житель Янаула Владимир Королик заявляет о бездействии местных властей, которое длится уже месяц. По его словам, пешеходные тротуары по улицам Азина, Советской, Ленина, Маяковского, Октябрьской, Некрасова и Худайбердина находятся в аварийном состоянии — ходить по ним рискованно из-за угрозы падения и травм. При этом, как отмечает автор, в преддверии приезда министра ЖКХ тротуары возле районной администрации были расчищены вне графика.
Татьяна Николаева из Уфы на протяжении месяца безуспешно добивается очистки тротуара вдоль магазинов по улице Кирова, 91. Каждый раз она получает ответы с переносом сроков — сначала обещали убрать до 22 февраля, затем до 5 марта. Никита Скобеев просит очистить и вывезти снег с улицы Запотоцкого (от Революционной до бульвара Ибрагимова). Он сообщает о снежных бортиках вдоль бордюров, кучах льда и полном отсутствии тротуаров. Перекрестки и пешеходные переходы завалены снегом, что делает подход к светофорам невозможным. Еще один житель Уфы, Ярослав Некрасов, требует от управляющей компании «Эверест» принять меры по очистке и вывозу снега во дворе дома № 22 по улице Бориса Домашникова, который полностью покрыт льдом и застывшим снегом.
В Благовещенске Мария Васильева просит расширить заезд с улицы Седова на улицу Комарова. Из-за сугробов при выезде не видно приближающихся машин, что создает аварийную ситуацию. Сама улица Комарова и тропа от 16-го садика до дома № 13, по словам заявительницы, не чищены, несмотря на поданные заявки.
В Стерлитамакском районе супруга участника СВО Альбина Гареева из села Новое Барятино (ул. Соборная, 26) жалуется, что при расчистке улицы трактор регулярно сбрасывает снежные массы на ее парковочное место. В отсутствие мужа убрать завалы самостоятельно ей крайне сложно. Женщина просит либо исключить сброс снега на ее въезд, либо оказать помощь в рамках поддержки семей военнослужащих.
Жители Белебея также бьют тревогу. Лилия Иванова обращается к администрации и коммунальщикам с вопросом, почему до сих пор не прочищена дорога по улице Садовой до дома № 74 — по заваленной трассе не сможет проехать даже скорая помощь. Кроме того, жители сообщают о плохой уборке тротуара по улице Восточной: одна сторона расчищена очень плохо, а вторая не тронута вовсе, что создает опасность для пешеходов вдоль оживленной трассы.
В Бирске Эльвина Гайсина сообщает, что уже более двух недель техника не заезжает на улицу Чехова. Дорога находится в ужасном состоянии, передвигаться по ней с маленьким ребенком крайне сложно. Неоднократные заявки результатов не дали.
«Информацию о необходимости проведения работ по очистке дорог ул. Чехова передали коллегам из Управления благоустройства. Дорога по ул. Чехова в удовлетворительном состоянии. Проезд обеспечен. Дополнительная очистка будет проведена после очистки от снега более заметенных участков. Самостоятельно заявку на расширение дорог вы можете оставлять в Управлении благоустройства по тел. (734−78) 43−30−94», — ответили пользовательнице в администрации Бирского района.
Согласно данным администрации Уфы, на 10 марта 2026 года на уборке снега и подсыпке противогололедными материалами задействовано порядка 350 единиц коммунальной техники и более 370 дорожных рабочих. За сутки на полигоны вывезли 11 238 кубометров снега. Оставить заявку на уборку можно в интерактивной карте «Уфа снежная».
В ближайшие дни ожидается оттепель, температура воздуха будет выше 0. Однако в Башгидромете предупредили, что снегопад 11 марта может быть не последним. Без существенных осадков, но местами по Башкирии еще ожидается мокрый снег.