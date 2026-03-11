Ричмонд
«Займи до зарплаты» от знакомой в мессенджере обернулось потерей 62 тысяч

62-летняя жительница Зеленоградского района Калининградской области попалась на.

Источник: KaliningradToday

классическую удочку мошенников: в мессенджере ей написала якобы знакомая, которая срочно просила взаймы — мол, попала в сложную ситуацию, обещала вернуть быстро.

Женщина перевела 62 тысячи рублей на указанный счёт, после чего переписка оборвалась. Когда спустя время она поняла, что её обманули, обратилась в полицию.

Оперативники выяснили: аккаунт знакомой взломали, и деньги ушли аферистам. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полиция вновь призывает: прежде чем переводить деньги по просьбе «друзей» в сети, свяжитесь с ними лично.