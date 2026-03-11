В Китае открылся самый длинный эскалаторный комплекс в мире

В китайском городе Чунцин открылся городской эскалатор протяжённостью 905 м — самый длинный в мире. Об этом пишет Interesting Engineering.
Городу, известному крутыми склонами и непростым рельефом, новый объект заметно облегчает жизнь. Эскалаторный комплекс поднимает пассажиров на высоту около 242 м — это сопоставимо с высотой 80‑этажного здания. Раньше, чтобы попасть на вершину, местным приходилось тратить почти час. Теперь маршрут занимает около 20 минут.
По данным специалистов, конструкция представляет собой многоуровневую систему, охватывающую горный хребет:
21 эскалатор; 8 лифтов; 4 траволатора; несколько пешеходных мостов.
Посещение объекта платное. Сейчас проезд составляет 3 юаня (примерно 34 рубля по текущему курсу). После тестового периода стоимость могут пересмотреть.
В октябре 2025-го сообщалось, что Счётная палата Италии не разрешила строить самый длинный в мире однопролётный мост.