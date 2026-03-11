В Китае открылся самый длинный эскалаторный комплекс в мире

Городу, известному крутыми склонами и непростым рельефом, новый объект заметно облегчает жизнь. Эскалаторный комплекс поднимает пассажиров на высоту около 242 м — это сопоставимо с высотой 80‑этажного здания. Раньше, чтобы попасть на вершину, местным приходилось тратить почти час. Теперь маршрут занимает около 20 минут.