В Китае открылся самый длинный эскалаторный комплекс в мире

Он сокращает путь до вершины горы в несколько раз.

Источник: Клопс.ru

В китайском городе Чунцин открылся городской эскалатор протяжённостью 905 м — самый длинный в мире. Об этом пишет Interesting Engineering.

Городу, известному крутыми склонами и непростым рельефом, новый объект заметно облегчает жизнь. Эскалаторный комплекс поднимает пассажиров на высоту около 242 м — это сопоставимо с высотой 80‑этажного здания. Раньше, чтобы попасть на вершину, местным приходилось тратить почти час. Теперь маршрут занимает около 20 минут.

По данным специалистов, конструкция представляет собой многоуровневую систему, охватывающую горный хребет:

21 эскалатор; 8 лифтов; 4 траволатора; несколько пешеходных мостов.

Посещение объекта платное. Сейчас проезд составляет 3 юаня (примерно 34 рубля по текущему курсу). После тестового периода стоимость могут пересмотреть.

В октябре 2025-го сообщалось, что Счётная палата Италии не разрешила строить самый длинный в мире однопролётный мост.