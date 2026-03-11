Нижегородская область отменила взносы для части спортсменов до 18 лет

Ранее аналогичные меры были приняты на федеральном уровне. Согласно документу, запрет распространяется на соревнования, включенные в региональный календарный план. Взносы не смогут взиматься со спортсменов из социально незащищенных категорий. В их числе — дети из малоимущих семей, а также из многодетных семей, где воспитываются трое и более детей до 18 лет. Ограничение также касается спортсменов до 23 лет, если они обучаются очно в вузах или учреждениях среднего профессионального образования.