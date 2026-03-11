Ричмонд
В Уфе на сутки отложили вылет самолета в Сочи

В Уфе почти на сутки задержали вылет до Сочи. Рейс, который должен был состоятся накануне, готовится ко взлету только сейчас.

Источник: Башинформ

Информацию «Башинформу» подтвердили в пресс-службе столичной авиагавани. Причиной длительной задержки стал режим «ковер», введенный в южном городе накануне.

Ограничения и-за атаки БПЛА начали действовать в Сочи с 16.00 10 марта. Позже их ненадолго сняли и снова ввели в 22:00. По данным федеральных Телеграм-каналов, задержали 82 рейса и около 20 отменили.

Мэр города Андрей Прошунин в своем Телеграм-канале сообщил, что пока нет оснований для отмены режима атаки. Он попросил также родителей не водить детей в школы и детсады. Известно также, что в Адлерском районе Сочи из-за падения беспилотника пострадал мужчина, он получил ссадины и ушибы, также повреждена крыша частного дома.

По данным минобороны, за ночь наша ПВО перехватила и уничтожила 185 украинских БПЛА самолётного типа над Астраханской областью, акваториями Азовского и Черного морей, территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областей, Краснодарского края, Курской, Ростовской областей, Республики Крым, Самарской, Саратовской областей.

Ранее из-за режима «ковер» аэропорт Уфы принял четыре самолета из соседних регионов.

