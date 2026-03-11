Воронежская гордума поддержала создание центра для инвалидов СВО

Чтобы приспособить выделенные помещения для занятий по рабочим профессиям, там провели капитальный ремонт и установили современное оборудование. Места для учеников, перенесших тяжелые ранения, оснащены с учетом их особых потребностей. В центре можно будет получить навыки управления 3D-принтером и сварочным роботом, фрезерным станком и лазерным сварочным аппаратом. Подтвердить квалификацию позволят специальные экзамены, которые планируют принимать в том же учебном цехе.