Воронежская гордума поддержала создание центра для инвалидов СВО

Учебно-производственное предприятие для людей, которые в результате участия в военных действиях на Украине потеряли способность ходить, организовал в Советском районе руководитель воронежского отделения «Всероссийского общества инвалидов» Александр Попов. В здании бывшей котельной оборудовали цех с мини-гостиницей для колясочников. Побывав в новом центре, депутаты городской думы обещали ему всемерную поддержку.
Чтобы приспособить выделенные помещения для занятий по рабочим профессиям, там провели капитальный ремонт и установили современное оборудование. Места для учеников, перенесших тяжелые ранения, оснащены с учетом их особых потребностей. В центре можно будет получить навыки управления 3D-принтером и сварочным роботом, фрезерным станком и лазерным сварочным аппаратом. Подтвердить квалификацию позволят специальные экзамены, которые планируют принимать в том же учебном цехе.
На время обучения инвалиды-колясочники смогут при необходимости поселиться при центре. Мини-гостиница организована при поддержке губернатора А. В. Гусева. Комнаты отвечают стандартам доступной среды. Для создания уюта парламентарии привезли шторы, столешницы, покрывала и отделочные материалы.
По словам Александра Попова, который уже реализовал в Воронеже ряд проектов по социализации и профессиональной адаптации для инвалидов трудоспособного возраста, на базе этого производственного центра участники спецоперации с серьезными увечьями получат шанс освоить актуальные в мирной жизни рабочие профессии. Несколько компаний города уже выразили готовность предложить ветеранам вакансии на своих производствах.
Как отметил вице-спикер Воронежской городской думы Андрей Соболев, предлагаемые к освоению профессии сегодня ценятся в строительной отрасли и промышленности. Он подчеркнул, что база для обучения оборудована на совесть, а сам центр будет очень актуальным для людей, которые вернулись со спецоперации с физическими ограничениями.