Фальков назвал принцип перехода на новую модель высшего образования

«Переход на новую модель высшего образования — это не борьба с болонской системой и не возвращение к советской. Совершенствование национальной системы высшего образования подразумевает синтез лучших практик из разных этапов становления высшей школы: мы сохраняем фундаментальность знаний, как это было в советские годы, при этом делаем образовательные программы гибкими и практико-ориентированными», — сказал Фальков, слова которого приводят в официальном канале ведомства на платформе Мax.