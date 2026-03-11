Имам из Казани назвал признаки наступления Ночи Кадр

Он добавил, что определить эту ночь можно по ряду признаков.
«В эту ночь тишина, светло, ветра нет, животные не шумят, собаки не лают и все ангелы спускаются на землю», — сказал Хайруллин.
Ночь Предопределения приходится на последнюю декаду Рамадана. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.
