Имам из Казани назвал признаки наступления Ночи Кадр

Ночь Предопределения приходится на последнюю декаду Рамадана. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

Источник: ИА Татар-информ

Он добавил, что определить эту ночь можно по ряду признаков.

«В эту ночь тишина, светло, ветра нет, животные не шумят, собаки не лают и все ангелы спускаются на землю», — сказал Хайруллин.