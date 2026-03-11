Омские автолюбители рассчитывают потратить в среднем 20 тысяч на летний комплект резины

Жители Омска готовы потратить на летние шины в среднем 22 000 рублей. Такие данный следуют в ходе опроса, проведенного экспертами портала «Авито» среди омских владельцев легковых автомобилей.
Омичи готовы потратить на комплект летней резины для своих автомобилей в среднем 22 000 рублей. При этом половина опрошенных — 54% — хотели бы уложиться в 20 000 рублей. Есть и такие среди омских автолюбителей и такие (11%), которые желали бы уложиться в 10 000 рублей. При этом, 24% региональных автомобилистов относятся к тем, кто готов потратить на резину от 20 000 до 40 000, а еще 5% — от 40 000 до 60 000 рублей. К категории «элитных» отнесли себя 3% респондентов — они готовы потратиться на колеса своему «железному коню» еще больше.
Среди брендов шин, большинство омичей — 40% — предпочитают российские марки типа КАМА и Cordiant. Далее по популярности — у 38% респондентов — идут японские марки: Bridgestone и Yokohama. А третье место по значимости занимают европейские бренды: Pirelli, Continental, Michelin, Nokian Tyres (24%) (24%). О том, что они при покупке новой летней резины вообще не обращают внимание на бренд, заявили 17% омичей.
