Администрация Зеленоградска передала в аренду земли общего пользования, на которых «выросли» коттеджи

Прокуратура требует сноса незаконных построек.

Источник: Комсомольская правда

В Малиновке Зеленоградского района незаконно построены дома, их нужно снести. Об этом сообщает прокуратура, исковое заявление о признании незаконным формирования земельного участка и сносе домиков уже в суде.

По данным ведомства, администрация муниципалитета передала в аренду землю в Малиновке площадью свыше 6,6 тыс. кв. м кадастровой стоимостью более 5,4 млн рублей для строительства жилого комплекса коттеджного типа.

При этом фактически земля — территория общего пользования и относится к зоне транспортной инфраструктуры.

Также был выявлен факт нецелевого использования земельного участка.