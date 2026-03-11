Администрация Зеленоградска передала в аренду земли общего пользования, на которых «выросли» коттеджи

В Малиновке Зеленоградского района незаконно построены дома, их нужно снести. Об этом сообщает прокуратура, исковое заявление о признании незаконным формирования земельного участка и сносе домиков уже в суде.
По данным ведомства, администрация муниципалитета передала в аренду землю в Малиновке площадью свыше 6,6 тыс. кв. м кадастровой стоимостью более 5,4 млн рублей для строительства жилого комплекса коттеджного типа.
При этом фактически земля — территория общего пользования и относится к зоне транспортной инфраструктуры.
Также был выявлен факт нецелевого использования земельного участка.