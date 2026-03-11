Эксперт: Из-за холодного лета загрузка калининградских отелей ниже, чем в прошлом году

«По данным за последние две недели, гости бронируют отели, но особого роста загрузки нет, она ниже, чем в 2025 году, — рассказала Поканевич. — Виноваты перелёты: и цена билетов, и частые переносы и отмены рейсов; а также прошлогодняя холодная погода. Некоторые говорят, что в Стамбул слетать бывает дешевле, а там-то уж точно будет тепло».