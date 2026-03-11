Эксперт: Из-за холодного лета загрузка калининградских отелей ниже, чем в прошлом году

В этом году регион менее популярен среди отдыхающих, чем в прошлом, если судить по загрузке отелей. Об этом сообщила региональный менеджер по развитию бизнеса Инна Поканевич из компании TravelLine на круглом столе медиагруппы «Западная пресса», посвящённом началу турсезона.
«По данным за последние две недели, гости бронируют отели, но особого роста загрузки нет, она ниже, чем в 2025 году, — рассказала Поканевич. — Виноваты перелёты: и цена билетов, и частые переносы и отмены рейсов; а также прошлогодняя холодная погода. Некоторые говорят, что в Стамбул слетать бывает дешевле, а там-то уж точно будет тепло».
Но представители отрасли всё-таки надеются на хороший сезон. В марте отели в Калининградской области чаще всего бронируют:
москвичи — 40%, жители Санкт-Петербурга — 16%, калининградцы — 10%.
Жители и гости региона стали реже ходить в рестораны.