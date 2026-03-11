Лёд, ветер и 15 гонок: как прошло Первенство России по сноукайтингу в Новосибирске — фоторепортаж

В Новосибирске на льду Обского водохранилища состоялось Первенство России по сноукайтингу, собравшее сильнейших молодых спортсменов со всей страны. География участников охватила Санкт-Петербург, Москву, Екатеринбург и другие регионы — все они приехали в Сибирь, чтобы побороться за звание лучших в этом динамичном и техничном виде спорта.