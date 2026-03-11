Лёд, ветер и 15 гонок: как прошло Первенство России по сноукайтингу в Новосибирске — фоторепортаж

В Новосибирске на льду Обского водохранилища состоялось Первенство России по сноукайтингу, собравшее сильнейших молодых спортсменов со всей страны. География участников охватила Санкт-Петербург, Москву, Екатеринбург и другие регионы — все они приехали в Сибирь, чтобы побороться за звание лучших в этом динамичном и техничном виде спорта.
Погода в день соревнований решила испытать спортсменов на прочность: порывы ветра достигали 10 метров в секунду. Однако стихия не смогла нарушить планы — организаторам удалось провести все 15 гонок, предусмотренных программой. Участники продемонстрировали отличную физическую подготовку и умение управлять кайтом в непростых погодных условиях.
Редакция Сиб.фм подготовила для своих читателей подборку из 20 ярких фотографий, которые передают накал борьбы, красоту ледового пейзажа и мастерство юных спортсменов, покоряющих сибирский ветер.