Что делает актриса Елена Яковлева, когда долго не может уснуть?

Многие коллеги просили подарить им мои картины, некоторые были готовы купить. Но мне так жалко! В день рождения открылась первая выставка (в фойе «Покровка. Театр» до 20 марта. — Ред.). Здесь есть и портреты. Но я ведь не художник, с натуры писать не могу. Поэтому критиковать меня не надо. Здесь просто девочка, которая радуется солнцу. Или девочка, которая грустит, потому что идёт дождь… Вообще-то я не хотела ничего выставлять. Согласилась потому, что вырученные деньги (к вернисажу все работы были уже проданы. — Ред.) перечислят нуждающимся ветеранам сцены. Время сейчас трудное, многие артисты забыты, как знать, может, и мне не удастся избежать такой участи. Словом, надо помогать. Иначе я вряд ли решилась бы показать свои работы.