Что делает актриса Елена Яковлева, когда долго не может уснуть?

Народная артистка России Елена Яковлева, отметившая на днях юбилей, после спектакля долго не может уснуть. И лучшее средство успокоиться для неё — начать рисовать.

Источник: РИА Новости

Актёрская профессия — это не только премьеры, цветы, признания поклонников, но и волнение перед выходом на сцену, и переполняющие эмоции после финальных аплодисментов. Народная артистка России Елена Яковлева, отметившая на днях юбилей, тоже не находит себе места после спектакля, долго не может уснуть. И лучшее средство успокоиться для неё — начать рисовать.

— У меня в комнате стоят кровать, телевизор, два мольберта, а вокруг разложены краски. Вот перед тобой чистый холст — и вдруг что-то появляется. Увлеклась во время пандемии, и до сих пор это занятие меня не отпускает. Помню, зашла в магазин для художников, смотрю — какая-то интересная акриловая паста продаётся… А теперь у меня уже больше 80 работ. Вдохновляюсь великими живописцами, покупаю книги о них, читаю, рассматриваю работы.

Многие коллеги просили подарить им мои картины, некоторые были готовы купить. Но мне так жалко! В день рождения открылась первая выставка (в фойе «Покровка. Театр» до 20 марта. — Ред.). Здесь есть и портреты. Но я ведь не художник, с натуры писать не могу. Поэтому критиковать меня не надо. Здесь просто девочка, которая радуется солнцу. Или девочка, которая грустит, потому что идёт дождь… Вообще-то я не хотела ничего выставлять. Согласилась потому, что вырученные деньги (к вернисажу все работы были уже проданы. — Ред.) перечислят нуждающимся ветеранам сцены. Время сейчас трудное, многие артисты забыты, как знать, может, и мне не удастся избежать такой участи. Словом, надо помогать. Иначе я вряд ли решилась бы показать свои работы.