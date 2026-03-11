Состояние Тейлор Свифт достигло $2 млрд. Как ей это удалось

Американская певица Тейлор Свифт увеличила личный капитал на $400 млн за год, и теперь ее состояние достигло отметки $2 млрд, сообщает Forbes. 36-летняя артистка заняла седьмое место в рейтинге The World’s Celebrity Billionaires.
«Тейлор Свифт стала миллиардером в 2023 году благодаря доходам от тура Eras и стоимости ее музыкального каталога. Ее состояние включает в себя почти 1 миллиард долларов, накопленных за счет авторских отчислений и гастролей, а также музыкальный каталог стоимостью около $900 млн и недвижимость на сумму около $100 млн», — сообщил Forbes. Напомним, что в мае 2025 года артистка выкупила права на собственную музыку у компании Shamrock Capital и официально стала владелицей всех своих мастер-записей, куда вошли ее первые шесть альбомов.
В рейтинг The World’s Celebrity Billionaires могут попасть только те знаменитости, которые заработали деньги самостоятельно и не получали наследство. Первое место в рейтинге занял режиссер Стивен Спилберг с состоянием $7,1 млрд. На втором месте — режиссер Джордж Лукас ($5,2 млрд), на третьем — баскетболист Майкл Джордан ($4,3 млрд), на четвертом — промоутер рестлинга Винс Макмэн ($3,6 млрд), на пятом — телеведущая Опра Уинфри ($3,2 млрд), на шестом — рэпер и продюсер Jay-Z ($2,8 млрд).
В рейтинге Тейлор Свифт опередила Ким Кардашьян (ее состояние оценили в $1,9 млрд), режиссера Питера Джексона, Арнольда Шварцнеггера, Стивена Спилберга, Рианну, Бейонсе и Dr. Dre.
Тейлор Свифт впервые заработала миллиард долларов в октябре 2023 года. Она стала первой в истории женщиной в музыкальной индустрии, которая достигла такого результата исключительно благодаря песням и концертным выступлениям.
Огромный вклад в рост состояния певицы внесло масштабное мировое турне The Eras Tour, которое завершилось в конце 2024 года. Эти гастроли принесли рекордную прибыль и стали самыми кассовыми за всю историю музыкальной индустрии. По данным Bloomberg, 53 концерта певицы в 2023 году увеличили ВВП США на $4,3 млрд.
После завершения рекордных гастролей Тейлор Свифт выпустила концертный фильм и шестисерийный документальный сериал The End of an Era. Оба проекта вышли на Disney+.
В 2024 году она выпустила альбом The Tortured Poets Department, который разошелся тиражом 8 млн экземпляров в США, а в октябре 2025 года звезда выпустила свой новый альбом под названием The Life of a Showgirl. Главный сингл с этой пластинки The Fate of Ophelia продержался на вершине главного американского чарта целых десять недель, что стало абсолютным рекордом в карьере артистки. Продажи виниловых пластинок в первую неделю достигли 1,2 млн штук в Америке, и это установило новый исторический рекорд.
Кроме того, певица обладает множеством престижных музыкальных наград. По состоянию на начало 2026 года она является обладательницей 14 статуэток премии «Грэмми» и 56 номинаций. Артистка является единственной женщиной в мире, которая четыре раза одержала победу в номинации за лучший альбом. По этому показателю она превзошла таких артистов, как Фрэнк Синатра, Стиви Уандер и Пол Саймон, которые имеют по три такие награды. Для сравнения: рекордсменка премии Бейонсе имеет 32 статуэтки, но она ни разу не побеждала в номинации за лучший альбом.
В январе 2026 года исполнительница вошла в Зал славы авторов песен и стала второй среди самых молодых участниц в этом почетном списке (на первом месте — Стиви Уандер, его имя попало в Зал славы, когда ему было 33 года). По правилам, чтобы имя артиста попало в этот зал, он должен выпускать музыку не менее 20 лет.
Тейлор Свифт заняла второе место в рейтинге самых популярных артистов 2025 года по версии Spotify — ее опередил лишь обладатель премии «Грэмми» Bad Bunny.
Ранее Billboard представил рейтинг величайших поп-исполнителей XXI века. Лидером стала Бейонсе, второе место досталось Тейлор Свифт. Она обошла в рейтинге таких звезд, как Рианна (№ 3), Дрейк (№ 4), Lady Gaga (№ 5), Бритни Спирс (№ 6), Канье Уэст (№ 7), Джастин Бибер (№ 8), Ариана Гранде (№ 9) и Адель (№ 10).
В декабре 2023 года журнал Time назвал Тейлор Свифт человеком года. В издании уточнили, что певица за тот год «добилась своего рода ядерного синтеза: объединила искусство и коммерцию, чтобы высвободить энергию исторической силы». Свифт стала первым человеком года по версии Time, получившим признание за успех в искусстве. В октябре 2024 года состояние певицы достигло $1,6 млрд, согласно данным Forbes.