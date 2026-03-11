Состояние Тейлор Свифт достигло $2 млрд. Как ей это удалось

«Тейлор Свифт стала миллиардером в 2023 году благодаря доходам от тура Eras и стоимости ее музыкального каталога. Ее состояние включает в себя почти 1 миллиард долларов, накопленных за счет авторских отчислений и гастролей, а также музыкальный каталог стоимостью около $900 млн и недвижимость на сумму около $100 млн», — сообщил Forbes. Напомним, что в мае 2025 года артистка выкупила права на собственную музыку у компании Shamrock Capital и официально стала владелицей всех своих мастер-записей, куда вошли ее первые шесть альбомов.