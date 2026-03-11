Под Волгоградом суд обязал облкомдортранс отремонтировать 39-километровую дорогу

В Новоаннинском районе Волгоградской области суд по иску прокуратуры озадачил региональных чиновников ремонтом аварийной дороги 18Н-85 «Панфилово-Тростянский-Попов». Проезжая часть протяжённостью 39 километров с 2010 года находится в ведении областных властей, однако должным образом за ней никто не следил.