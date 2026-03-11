Жителей Ростовской области предупредили об активности клещей

Уже весной в Ростовской области может начаться активность клещей, на их появление и распространение будет напрямую влиять погода. Об этом, ссылаясь на Роспотребнадзор, сообщает «Городской репортер».
Клещам нравится тепло, поэтому при плюсовой температуре нужно быть осторожными во время прогулок на природе. Также не следует пускать своих домашних питомцев в траву. При обнаружении опасного накожника на человеке, лучше обратиться в больницу. Если же клеща сняли самостоятельно, его можно упаковать в баночку или бинт и в течение 72 часов сдать на исследования.
— При обнаружении патогенов в клеще будет назначен соответствующий алгоритм профилактики, — цитируют в публикации информацию Роспотребнадзора.
Всего с начала 2026 года в 19 регионах страны уже зафиксировали около 100 обращений в больницы из-за укусов клещей. Показатель пока в 1,5 раза меньше, чем в 2025 году. Чаще всего случаи отмечали в Республике Крым и Краснодарском крае.
