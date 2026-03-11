Жителей Ростовской области предупредили об активности клещей

Клещам нравится тепло, поэтому при плюсовой температуре нужно быть осторожными во время прогулок на природе. Также не следует пускать своих домашних питомцев в траву. При обнаружении опасного накожника на человеке, лучше обратиться в больницу. Если же клеща сняли самостоятельно, его можно упаковать в баночку или бинт и в течение 72 часов сдать на исследования.