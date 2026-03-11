Законопроект о запрете продажи вейпов находится в Госдуме, заявил Нилов

«Пока не поздно, вейпы нужно остановить. Этот проект закона находится в Государственной думе. Инициатива, под которой подписались представители почти всех фракций, но пока решение окончательно не принято. Но мы видим, как уже на уровне губернаторов, в прошлом губернатор (Калининградской области Антон — ред.) Алиханов, сейчас министр (промышленности и торговли — ред.), он открыто поддерживал позицию о полном запрете. Губернатор (Глеб — ред.) Никитин в Нижегородской области поднимал этот вопрос публично на встрече с президентом», — сказал Нилов.