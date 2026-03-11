Избили и вымогали миллион: экс-полицейского и трех жителей Башкирии осудили за разбой

Согласно версии следствия, в феврале 2024 года злоумышленники, считая своего знакомого причастным к незаконному обороту наркотиков, решили, что он не станет обращаться в полицию, и напали на него. Трое фигурантов подкараулили мужчину возле кафе в селе Субханкулово, насильно посадили в машину и по пути избивали, угрожая пистолетом, требуя миллион рублей. Затем жертву доставили к четвертому участнику — полицейскому, который продолжил вымогательство, угрожая уголовным преследованием. Испугавшись, потерпевший отдал нападавшим 164 тысячи рублей и пообещал отдать остальное позже. После освобождения он сразу обратился в правоохранительные органы.