Избили и вымогали миллион: экс-полицейского и трех жителей Башкирии осудили за разбой

В Башкирии осудили за разбой и трех мужчин и экс-полицейского.

Источник: Комсомольская правда

В Туймазах суд вынес приговор четырем участникам преступной группы. Их признали виновными в разбое нападение, вымогательстве и превышении должностных полномочий. Подробности рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета Башкирии.

Согласно версии следствия, в феврале 2024 года злоумышленники, считая своего знакомого причастным к незаконному обороту наркотиков, решили, что он не станет обращаться в полицию, и напали на него. Трое фигурантов подкараулили мужчину возле кафе в селе Субханкулово, насильно посадили в машину и по пути избивали, угрожая пистолетом, требуя миллион рублей. Затем жертву доставили к четвертому участнику — полицейскому, который продолжил вымогательство, угрожая уголовным преследованием. Испугавшись, потерпевший отдал нападавшим 164 тысячи рублей и пообещал отдать остальное позже. После освобождения он сразу обратился в правоохранительные органы.

Один из соучастников скрылся, его объявили в федеральный розыск и задержали в Москве.

Суд приговорил всех четверых к срокам в колонии строгого режима — от 7 лет 10 месяцев до 9 лет. Бывший полицейский лишен специального звания и права занимать должности в правоохранительных органах на два года.

