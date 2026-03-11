Благоустройство центра Зеленоградска рассчитывают закончить к курортному сезону

Благоустройство центра Зеленоградска по проекту «Янтарный талисман» рассчитывают закончить к курортному сезону. Информацию об этом опубликовали на странице администрации округа «ВКонтакте».
«После наступления устойчивых положительных температур воздуха, прекращения осадков в виде снега, препятствовавших выполнению работ, подрядчиком возобновилась работа по устранению замечаний строительного контроля. Все этапы работ планируется завершить к открытию курортного сезона», — сообщили в мэрии.
По проекту «Янтарный талисман» в Зеленоградске благоустраивают часть променада, аллею Дружбы и Санаторский парк. Работы должны были завершить в 2025 году. По данным администрации округа, в проектную документацию «были включены существенные изменения — ранее неучтённые по техническим причинам работы (скрытые, непредвиденные), что повлекло увеличение сроков в графике производства работ». На окончание благоустройства в срок также повлияли неблагоприятные погодные условия.
С проектом «Янтарный талисман» Зеленоградск победил во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. На территории курорта благоустраивают несколько общественных пространств, среди которых променад, пирс, аллея Дружбы и Санаторский парк. На всей территории заменят покрытие, установят скамейки и освещение, высадят новые растения.
На променаде используют плитку песчаного и янтарного цветов. На пляже хотят создать искусственные авандюны для отдыха. На пирсе прорубят «Окно в Балтийское море». Контракт на реализацию проекта заключили с ООО «Экватор». Компания получит за благоустройство более 400 миллионов рублей.