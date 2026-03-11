Благоустройство центра Зеленоградска рассчитывают закончить к курортному сезону

По проекту «Янтарный талисман» в Зеленоградске благоустраивают часть променада, аллею Дружбы и Санаторский парк. Работы должны были завершить в 2025 году. По данным администрации округа, в проектную документацию «были включены существенные изменения — ранее неучтённые по техническим причинам работы (скрытые, непредвиденные), что повлекло увеличение сроков в графике производства работ». На окончание благоустройства в срок также повлияли неблагоприятные погодные условия.