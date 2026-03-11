В парке Героев-летчиков в Волгограде продолжили благоустройство

Скоро здесь появятся современные детские игровые и музыкальные площадки. Территорию масштабно озеленят: высадят 180 кленов и лип, а также более 150 кустарников. Для ухода за ними проложат поливочный водопровод. Все работы на участке площадью более шести тысяч квадратных метров завершат в этом году.