В парке Героев-летчиков в Волгограде продолжили благоустройство

В Волгограде с приходом теплой погоды возобновили благоустройство парка Героев-летчиков в Дзержинском районе. Подрядчики приступили к работам на новом участке, расположенном у пруда, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на мэрию.
Сейчас на площадке убирают старое покрытие и готовят основание для новых дорожек, общая площадь которых составит 3,4 тысячи квадратных метров. Специалисты уже установили около 500 метров бордюрного камня. На объекте работают 15 человек и спецтехника.
Скоро здесь появятся современные детские игровые и музыкальные площадки. Территорию масштабно озеленят: высадят 180 кленов и лип, а также более 150 кустарников. Для ухода за ними проложат поливочный водопровод. Все работы на участке площадью более шести тысяч квадратных метров завершат в этом году.
Напомним, ранее в парке уже благоустроили большую территорию. Там появились удобные дорожки, памп-трек для любителей активного отдыха, спортплощадка и парковая мебель.