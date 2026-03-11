Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В парке Героев-летчиков в Волгограде продолжили благоустройство

Подрядчик уже начал работы на участке у пруда, где высадят 180 деревьев и обустроят несколько тысяч квадратных метров новых дорожек.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде с приходом теплой погоды возобновили благоустройство парка Героев-летчиков в Дзержинском районе. Подрядчики приступили к работам на новом участке, расположенном у пруда, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на мэрию.

Сейчас на площадке убирают старое покрытие и готовят основание для новых дорожек, общая площадь которых составит 3,4 тысячи квадратных метров. Специалисты уже установили около 500 метров бордюрного камня. На объекте работают 15 человек и спецтехника.

Скоро здесь появятся современные детские игровые и музыкальные площадки. Территорию масштабно озеленят: высадят 180 кленов и лип, а также более 150 кустарников. Для ухода за ними проложат поливочный водопровод. Все работы на участке площадью более шести тысяч квадратных метров завершат в этом году.

Напомним, ранее в парке уже благоустроили большую территорию. Там появились удобные дорожки, памп-трек для любителей активного отдыха, спортплощадка и парковая мебель.