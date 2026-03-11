В Казахстане за сутки из снежных заносов спасли 760 человек

— Также инцидент произошёл в районе села Нура Целиноградского района, в 46 километрах от города Астаны. На месте происшествия два грузовых автомобиля застряли в снежном заносе и не могли продолжить движение. Пассажиры не смогли самостоятельно выбраться и обратились за помощью к спасателям. Оперативно прибывшие сотрудники МЧС провели спасательные работы с использованием специальной высокопроходимой техники. В результате из снежного плена были эвакуированы 6 человек, среди них один ребёнок. В ходе спасательной операции выяснилось, что на дороге помощь требуется ещё трём людям, которые тоже застряли на легковом автомобиле. Спасатели также оказали им помощь. Всего были спасены 9 человек, которых доставили в ближайшее село Сарыколь. В результате происшествия пострадавших нет. Благодаря оперативным действиям спасателей люди были своевременно доставлены в безопасное место. Спасённые граждане выразили спасателям благодарность за их оперативные действия, — рассказали в МЧС Казахстана.