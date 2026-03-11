В онкоцентре провели сложную операцию пациентке с раком молочной железы

Операция продолжалась около 2,5 часов и потребовала высокой хирургической точности. Подобные вмешательства выполняются нечасто и применяются в случаях, когда опухоль прорастает окружающие ткани и требуется большой объём удаления. Как отметил Буянкин, такой кожно-мышечный лоскут нередко называют «лоскутом спасения». Он позволяет закрывать обширные дефекты после онкологических операций и сохранять возможность дальнейшей реконструкции. Так, в перспективе пациентке может быть выполнена реконструкция самой молочной железы.