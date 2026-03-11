Глава дорожного комитета: у машин в нашей иерархии транспорта — последнее место

«Моё отношение к нему тоже многогранно. На текущий момент у нас 51 маршрут обслуживает город. У нас с вами три маршрута троллейбуса, два маршрута трамвая и оставшиеся — это колёсная техника. При этом стоит отметить, что за 2024-й, за 2025-й благодаря поддержке и регионального правительства, и федерального правительства по финансированию, обновлению подвижного состава мы смогли обновить троллейбусы полностью», — напомнил Романов.