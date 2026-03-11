Душа светится. Ксения Алферова выдала секреты красоты 104-летней бабушки

Выходя в свет после новостей о расставании, актриса призналась: «Я учусь у своей бабушки. Каждый раз, когда я прихожу к ней домой, я поражаюсь искренне тому, как она прекрасно выглядит. Она лучится. Её секрет красоты — её доброта. То, что она всю жизнь делилась с людьми. Не “я для себя”, а “я для других”. И всё время благодарила. Она любой день благодарит с утра — неважно, солнце, не солнце».