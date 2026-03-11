Душа светится. Ксения Алферова выдала секреты красоты 104-летней бабушки

Есть люди, глядя на которые понимаешь: возраст — это всего лишь цифра. А душа, она не стареет никогда. Именно такой человек — Ксения Архиповна Алферова, которой в январе исполнилось 104 года. Она бабушка известной актрисы Ксении Алферовой и мама другой популярной актрисы — Ирины Алферовой, которой на днях исполнится 75 лет.
Жизнь, опаленная войной
Ксения Архиповна родилась 26 января 1922 года в белорусской деревне Блажки Гомельской области в простой семье: отец работал в совхозе, мама была дояркой, в семье росло пятеро детей. Когда грянула война, её мобилизовали и отправили в Новосибирск — на оборонный завод. А потом она выучилась на радистку и стала бойцом «невидимого фронта».
После Победы Ксения Архиповна не остановилась: получила юридическое образование и стала адвокатом. Как точно подмечает её внучка, чтобы «отстаивать людей в мирное время, как прежде защищала их на фронте». Она вырастила двух дочерей — Татьяну и Ирину, народную артистку России.
Секрет красоты, который не купишь в магазине
Когда Ксения Алферова публикует фото бабушки, комментарии всегда одинаковые: «Какая же она светлая!», «До чего красивая старушка», «Глаза лучатся». И сама актриса не устаёт повторять: внешняя красота её бабушки — это лишь отражение внутренней.
«Душа у бабушки светится, поскольку она всю жизнь отдавала. Знает, понимает, что главное в жизни — взаимность с людьми и Богом! Бабушка всегда благодарна Богу за всё, что происходит вокруг!» — написала Ксения в день 104-летия бабушки.
А ещё, несмотря на возраст, она всегда следит за собой. Перед выходом из дома обязательно красит губы, любит наряжаться, устраивает семейные праздники и ходит на концерты.
Бабушка как спасательный круг
В начале 2026 года Ксения Алферова переживала непростой период: стали публичными новости о её разводе с Егором Бероевым, с которым они прожили больше 20 лет. И в это время именно бабушка стала для неё примером стойкости и жизнелюбия.
Выходя в свет после новостей о расставании, актриса призналась: «Я учусь у своей бабушки. Каждый раз, когда я прихожу к ней домой, я поражаюсь искренне тому, как она прекрасно выглядит. Она лучится. Её секрет красоты — её доброта. То, что она всю жизнь делилась с людьми. Не “я для себя”, а “я для других”. И всё время благодарила. Она любой день благодарит с утра — неважно, солнце, не солнце».
Ксения Архиповна пережила потерю мужа и старшей дочери, но не замкнулась в горе. В свой 104-й день рождения она сказала внучке слова, которые та запомнит навсегда: «Важно уметь не только терять, но и находить, видеть что-то хорошее даже в сложные времена».