Песков: Хватит думать о Телеграме, думайте о MAX

Фраза прозвучала в ответ на сравнение аудиторий двух платформ.

Источник: Клопс.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости уделять больше внимания развитию аудитории в MAX. Об этом пишет ТАСС в среду, 11 марта.

Выступая на конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры» в Высшей школе экономики, Песков подчеркнул, что медиарынку стоит активнее работать с Max.

«Хватит думать о Телеграме, думайте о MAX!» — заявил представитель Кремля.

Так Песков отреагировал на реплику гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва, который сравнил аудитории двух платформ.

В феврале сообщалось, что Телеграм в зоне проведения СВО продолжает работать без ограничений по скорости, несмотря на принятое решение о замедлении загрузки тяжёлых файлов.

