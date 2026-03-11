В Воронеже пройдет День православной книги

Официальное открытие Дня православной книги состоится 16 марта в 16:00 в актовом зале библиотеки на 4-м этаже. Посетители увидят презентацию книги рассказов «Земляничные луга» протоиерея Алексия Лисняка, члена Союза писателей России, а также литературно-музыкальную композицию «Сумейте полюбить Христа…» по письмам священномученика Петра (Зверева), архиепископа Воронежского и Задонского, которая приурочена к 100-летию со дня его вступления на Воронежскую кафедру.