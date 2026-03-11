Ричмонд
В Воронеже пройдет День православной книги

Ежегодное мероприятие Воронежской митрополии откроется 16 марта в библиотеке им. И. Никитина.

Источник: Комсомольская правда

16 марта в Воронежской областной универсальной научной библиотеке имени И. С. Никитина торжественно откроется День православной книги. Мероприятие ежегодно проводится по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия, главы Воронежской митрополии.

Официальное открытие Дня православной книги состоится 16 марта в 16:00 в актовом зале библиотеки на 4-м этаже. Посетители увидят презентацию книги рассказов «Земляничные луга» протоиерея Алексия Лисняка, члена Союза писателей России, а также литературно-музыкальную композицию «Сумейте полюбить Христа…» по письмам священномученика Петра (Зверева), архиепископа Воронежского и Задонского, которая приурочена к 100-летию со дня его вступления на Воронежскую кафедру.

В рамках мероприятия состоится и традиционная передача книг, собранных в ходе благотворительной акции «Подари книгу» в библиотечные фонды государственных, социальных, образовательных, просветительских и пенитенциарных учреждений, а также воинским частям и в зону проведения специальной военной операции.

В библиотеке будут работать книжные выставки:

— выставка-ярмарка «Радость слова», организованная центром книгораспространения Воронежской епархии;

— выставка «Святители земли Воронежской», посвященная святителям Антонию (Смирницкому), Серафиму (Соболеву) и священномученику Петру (Звереву), подготовленная Воронежской областной универсальной научной библиотекой им. И. С. Никитина;

— выставка, посвященная 80-летию со дня рождения и 50-летию архиерейской хиротонии Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

К празднованию Дня православной книги в этом году будут также приурочены выставки редких книг, выставки-ярмарки православной литературы, благотворительные акции, конференции, круглые столы, литературные вечера, встречи с писателями и поэтами. Для учащихся школ и других образовательных и культурно-просветительских проведут открытые уроки, беседы, классные часы, книжные выставки.