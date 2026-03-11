«Условку» заменили реальным сроком: глава стройкомпании отправился в колонию за вред окружающей среде

По данным ведомств, с марта по октябрь 2023 года руководитель организовал незаконную добычу песчано-гравийной смеси на территории Учалинского района. Это привело к тяжелым последствиям для экологии: ущерб почве, на восстановление которой потребуется более 42 миллионов рублей, а также утрата полезных ископаемых на 5,6 миллиона.