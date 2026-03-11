«Условку» заменили реальным сроком: глава стройкомпании отправился в колонию за вред окружающей среде

Верховный суд Башкирии пересмотрел приговор генеральному директору ООО «ГаммаСтрой». Об этом рассказали Объединенная пресс-служба судов республики и прокуратура региона.
По данным ведомств, с марта по октябрь 2023 года руководитель организовал незаконную добычу песчано-гравийной смеси на территории Учалинского района. Это привело к тяжелым последствиям для экологии: ущерб почве, на восстановление которой потребуется более 42 миллионов рублей, а также утрата полезных ископаемых на 5,6 миллиона.
Учалинский районный суд признал мужчину виновным в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и приговорил к двум годам лишения свободы условно.
Гособвинитель счел наказание чрезмерно мягким и обжаловал приговор. Апелляционная инстанция удовлетворила представление прокуратуры: условное осуждение отменено. Гендиректор направлен в колонию-поселение на два года. Кроме того, ему на тот же срок запрещено заниматься деятельностью, связанной с разработкой и добычей полезных ископаемых.
