ГАИ сказала о спецакции контроля за водителями в Беларуси с 11 марта

ГАИ Беларуси проведет специальную акцию из-за использования водителями гаджетов, сообщили в пресс-службе МВД.
Так, с 11 по 14 марта в Беларуси будет проводиться профилактическая спецакция ГАИ — «Отключи телефон — включи безопасность!».
Правоохранители напомнили, что использование во время движения гаджетов отвлекает водителей и приводит к ДТП.
Сотрудники ГАИ усилят контроль за соблюдением водителями правил пользования радио- и телефонной связью при движении. Для контроля также будут использовать республиканскую систему мониторинга общественной безопасности и негласного контроля.
— Водителю запрещено пользоваться во время движения телефоном, другими не предусмотренными конструкцией авто устройствами, если для этого нужно их держать в руке либо воздействовать на них рукой, — подчеркнули в пресс-службе.
За пользование гаджетами водителям грозят штрафы до двух базовых величин (90 белорусских рублей в марте 2026-го). Если это повторное нарушение в течение года, то штраф возрастает до восьми базовых величин (360 рублей).
А еще белорусским водителям нужно подготовиться к новым штрафам за просроченные права.