Крупную фармкомпанию внесли в «черный» список за срыв поставки лекарств волгоградским диабетикам

Поводом послужил срыв контракта на поставку лекарства Флодапи для диабетиков. Контракт с компанией был заключен Центром сопровождения закупок учреждений здравоохранения Волгоградской области 29 декабря 2025 года. Фирма должна была поставить 32,8 тысячи упаковок препарата до 23 января 2026 года. Однако условия контракта стоимостью около 61 миллиона рублей не были выполнены.