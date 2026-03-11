10 млн рублей требует пациентка из Хабаровска за забытую хирургами марлю в животе

41-летняя жительница Хабаровска требует в суде с клиники десять миллионов рублей за неудачную абдоминопластику. После операции пациентка нашла у себя в животе оставленную марлю, сообщает «КП — Кубань» со ссылкой на адвоката из Краснодара Николая Чернышука.
Женщина долго мечтала о красивой фигуре. В 41 год она решилась на пластику. Знакомая посоветовала хирурга из Калининграда. Изучив отзывы, пациентка прилетела на прием. В ноябре 2024 года ей сделали сложную операцию: абдоминопластику, бодилифтинг, липосакцию и липолифтинг. Врач удалил около четырех литров жира. За услуги клиентка заплатила 750 тысяч рублей.
Через два дня после операции хирург заметил некроз тканей шва. Оказалось, что шовный материал удалили не полностью. Через три дня живот начал болеть, появились черные пятна. Пациентке советовали обрабатывать раны и ждать.
Состояние ухудшалось. Поднялась температура, из проколов вытекала жидкость, ткани начали отмирать. Врачи уверяли, что это нормально. Но в декабре образовался свищ.
Однажды, обрабатывая рану, женщина заметила нитку. Потянула — и вытащила из живота кусок марли.
Медики удивились. Они заявили, что такой материал в их практике не используют, и не понимают, как он там оказался. Пациентку снова положили на операционный стол. Обследование показало серьезные последствия. Женщина постоянно пьет обезболивающие, но они почти не помогают. Врачи по-прежнему называют это нормальным восстановлением.
Сейчас пациентка ждет судебно-медицинскую экспертизу. Она хочет получить компенсацию и не теряет надежды когда-нибудь обрести фигуру мечты.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.