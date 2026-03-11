В Калининградской области резко выросло число социальных предпринимателей: с начала года статус получили 60 человек

регионе. Только за первые два с половиной месяца 2026 года статус социального предприятия оформили 60 субъектов малого и среднего предпринимательства. Для сравнения: за весь 2025 год эта категория бизнеса выросла примерно на 20% и сейчас насчитывает больше 250 компаний.
«Действенный способ помогать людям через своё дело», — прокомментировал глава региона.
Большинство заявлений (32) подали предприниматели, работающие в сфере образования детей. Ещё 15 — в спортивной отрасли, 13 бизнесменов трудоустраивают социально уязвимые категории граждан.
Поддержка социальных предпринимателей ведётся в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Координирует работу Центр инноваций социальной сферы, который с 2019 года работает на площадке центра «Мой бизнес». Там помогают с обучением и финансовыми субсидиями, в том числе на рекламу.
Центр также организует региональный этап всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес». В прошлом году лауреатами стал 31 участник, четверо из них — победители. Сейчас они представляют область на федеральном уровне.