Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уехал из страны и притворился мертвым: бывшего военного прокурора отправили в колонию за аферу с землей Минобороны

В Уфе бывшему военному прокурору не смягчили приговор за крупную взятку.

Источник: Комсомольская правда

Верховный Суд Башкирии рассмотрел апелляционные жалобы защиты и представление прокуратуры на приговор бывшему военному прокурору Уфимского гарнизона Владимиру Овчинникову. Ранее Ленинский районный суд Уфы приговорил его к 12 годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере.

Суд установил, что в 2011—2014 годах Овчинников совместно с сообщниками получил взятку в 140 миллионов рублей и имущественные права за незаконное заключение договоров аренды земель Минобороны. Речь идет об участках общей площадью почти 133 тысячи квадратных метров, которые затем использовались для строительства многоэтажек с последующей продажей.

Во время следствия экс-прокурор нарушил меру пресечения и уехал за границу, откуда его защита предоставила поддельное свидетельство о смерти. На этом основании дело прекратили, но позже беглеца нашли в Ленинградской области и задержали. Судебное следствие возобновили.

Осужденный вину не признал. Помимо реального срока, он лишен права занимать должности в прокуратуре на 10 лет, обязан выплатить штраф в 280 миллионов рублей, а также лишен классного чина, звания полковника юстиции и медали «70 лет ВС СССР».

Судебная коллегия Верховного суда Башкирии, рассмотрев апелляции, оставила приговор без изменений.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.