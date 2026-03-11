Уехал из страны и притворился мертвым: бывшего военного прокурора отправили в колонию за аферу с землей Минобороны

Верховный Суд Башкирии рассмотрел апелляционные жалобы защиты и представление прокуратуры на приговор бывшему военному прокурору Уфимского гарнизона Владимиру Овчинникову. Ранее Ленинский районный суд Уфы приговорил его к 12 годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере.
Суд установил, что в 2011—2014 годах Овчинников совместно с сообщниками получил взятку в 140 миллионов рублей и имущественные права за незаконное заключение договоров аренды земель Минобороны. Речь идет об участках общей площадью почти 133 тысячи квадратных метров, которые затем использовались для строительства многоэтажек с последующей продажей.
Во время следствия экс-прокурор нарушил меру пресечения и уехал за границу, откуда его защита предоставила поддельное свидетельство о смерти. На этом основании дело прекратили, но позже беглеца нашли в Ленинградской области и задержали. Судебное следствие возобновили.
Осужденный вину не признал. Помимо реального срока, он лишен права занимать должности в прокуратуре на 10 лет, обязан выплатить штраф в 280 миллионов рублей, а также лишен классного чина, звания полковника юстиции и медали «70 лет ВС СССР».
Судебная коллегия Верховного суда Башкирии, рассмотрев апелляции, оставила приговор без изменений.
