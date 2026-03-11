Уехал из страны и притворился мертвым: бывшего военного прокурора отправили в колонию за аферу с землей Минобороны

Суд установил, что в 2011—2014 годах Овчинников совместно с сообщниками получил взятку в 140 миллионов рублей и имущественные права за незаконное заключение договоров аренды земель Минобороны. Речь идет об участках общей площадью почти 133 тысячи квадратных метров, которые затем использовались для строительства многоэтажек с последующей продажей.