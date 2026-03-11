Ричмонд
В Зеленоградске рассказали, когда в городе завершат работы по благоустройству

Работы выполняет местная компания ООО «Экватор».

Все этапы работ по благоустройству Зеленоградска в рамках проекта «Янтарный талисман» планируют завершить к открытию курортного сезона. Об этом сообщила администрация округа.

«После наступления устойчивых положительных температур воздуха, прекращения осадков в виде снега, препятствовавших выполнению работ, подрядчиком возобновилась работа по устранению замечаний строительного контроля», — следует из поста администрации.

Проекта благоустройства «Янтарный талисман» в 2023 году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Как ранее рассказывал «Новому Калининграду» главный архитектор Зеленоградского округа Денис Крыщенко, проект включает обновление променада, пирса и Аллеи дружбы.

Вертикальные лавочки, урбанизм и футуризм: интервью с архитектором Зеленоградска.

По его словам, на пирсе заменяют деревянный настил и лестницы, обновляют спуски к воде и причальные площадки, а также монтируют архитектурную подсветку. Одной из особенностей проекта станет стеклянная вставка в конце сооружения. Работы выполняет местная компания ООО «Экватор», определенная по итогам конкурса.