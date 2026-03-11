Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предприятиям Ростовской области потребовались 4 тысячи трудовых мигрантов

В 2026 году в Ростовской области разрешили трудоустроить 1790 иностранных граждан.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 59 работодателей подали заявки на трудоустройство 4624 иностранных работников в 2026 году. Специальная комиссия разрешила принять на работу 1790 человек. Об этом говорится в отчетах на сайте донского правительства.

Известно, что за январь-декабрь 2025 года подобные вопросы рассматривались на шести заседаниях. В течение указанного периода поступила 31 заявка, работодатели просили привлечь к работе 2762 иностранцев. Тогда согласовали трудоустройство 1189 человек.

Власти поясняют, что областная межведомственная комиссия регулирует приток иностранной рабочей силы с учетом потребностей регионального рынка труда.

Ранее в Ростовской области установили перечень видов деятельности, запрещенных для мигрантов с весны и до конца 2026 года. В указанные сроки приезжих нельзя привлекать к работам, связанным с производством драгоценных металлов, в оптовой и розничной торговле, а также в сферах сухопутного, трубопроводного транспорта, почтовой связи и курьерской деятельности.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.