Предприятиям Ростовской области потребовались 4 тысячи трудовых мигрантов

В Ростовской области 59 работодателей подали заявки на трудоустройство 4624 иностранных работников в 2026 году. Специальная комиссия разрешила принять на работу 1790 человек. Об этом говорится в отчетах на сайте донского правительства.
Известно, что за январь-декабрь 2025 года подобные вопросы рассматривались на шести заседаниях. В течение указанного периода поступила 31 заявка, работодатели просили привлечь к работе 2762 иностранцев. Тогда согласовали трудоустройство 1189 человек.
Власти поясняют, что областная межведомственная комиссия регулирует приток иностранной рабочей силы с учетом потребностей регионального рынка труда.
Ранее в Ростовской области установили перечень видов деятельности, запрещенных для мигрантов с весны и до конца 2026 года. В указанные сроки приезжих нельзя привлекать к работам, связанным с производством драгоценных металлов, в оптовой и розничной торговле, а также в сферах сухопутного, трубопроводного транспорта, почтовой связи и курьерской деятельности.
