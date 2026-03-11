Предприятиям Ростовской области потребовались 4 тысячи трудовых мигрантов

Ранее в Ростовской области установили перечень видов деятельности, запрещенных для мигрантов с весны и до конца 2026 года. В указанные сроки приезжих нельзя привлекать к работам, связанным с производством драгоценных металлов, в оптовой и розничной торговле, а также в сферах сухопутного, трубопроводного транспорта, почтовой связи и курьерской деятельности.