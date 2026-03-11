Ричмонд
Зеленоградские власти рассказали, для чего меняют категорию земли под СНТ и будут ли учитывать мнение жителей

Администрация муниципалитета ответила на официальный запрос «Клопс».

Источник: Клопс.ru

Власти Зеленоградского района объяснили, чем вызван перевод земли под СНТ из одной территориальной зоны в другую и будут ли учитывать мнения жителей на общественных обсуждениях. Об этом администрация муниципалитета сообщила «Клопс» в ответ на официальный запрос в среду, 11 марта.

Как отмечается в документе, ввод двух территориальных зон — Сх-4 и Сх-5 — в проект Правил землепользования и застройки обусловлен необходимостью привести документ в соответствие с Генеральным планом округа. Кроме того, этого требует и категория участков.

«Территориальная зона Сх-4 проектом установлена в отношении земельных участков с категорией “земли населённых пунктов”, расположенных в границах населённых пунктов, Сх-5 — с категорией “земли сельскохозяйственного назначения” за границами населённых пунктов», — говорится в ответе.

Мнение жителей о грядущих изменениях, которое они высказали во время общественного обсуждения, при принятии окончательного решения обещают принять во внимание.

«Предложения/замечания по проекту, направленные участниками в период проведения общественных обсуждений, будут отражены в заключении и опубликованы на официальном сайте администрации и в общественно-политической газете “Волна”, — сказано в документе. — Решение о необходимости доработки проекта по результатам общественных обсуждений будет принимать министерство градостроительной политики Калининградской области».

Зеленоградские власти пояснили также, почему не реализованы планы включить территорию одного из СНТ, прилегающих к районному центру, в границы города.

«Вопрос включения территории ТСН “Сосновка” в границы населённого пункта является предметом Генерального плана и неоднократно прорабатывался, — отмечено в письме. — Основным препятствием является расположение территории в границах Государственного природного заказника регионального значения “Надеждинское 2”».

Жители СНТ «Сосновка» под Зеленоградском потеряли покой: их беспокоят планы властей сменить назначение их участков.