Зеленоградские власти рассказали, для чего меняют категорию земли под СНТ и будут ли учитывать мнение жителей

Власти Зеленоградского района объяснили, чем вызван перевод земли под СНТ из одной территориальной зоны в другую и будут ли учитывать мнения жителей на общественных обсуждениях. Об этом администрация муниципалитета сообщила «Клопс» в ответ на официальный запрос в среду, 11 марта.